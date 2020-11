Microsoft Surface Laptop 3 da 13,5" a soli 899€!

Sulla qualità degli ultrabook Microsoft Surface c’è poco da discutere, sul loro eccessivo prezzo anche. È vero, la qualità si paga, ma grazie alla settimana del Black Friday potreste spendere un po’ di meno per il Microsoft Surface Laptop 3 da 13,5 pollici, ovvero 899,00 euro invece di 1.169,00 euro.

Microsoft Surface Laptop 3 da 13,5 pollici: caratteristiche principali

Il Microsoft Surface Laptop 3 da 13,5 pollici presenta uno schermo PixelSense con risoluzione 2256 x 1504 (201 PPI) con input multitocco a 10 punti. Questo permette non solo una grande versatilità, ma anche un’ottima precisione sia con le dita che con la penna per Surface da acquistare, però, separatamente.

Il cuore pulsante del laptop in offerta è formato da un processore Intel Core i5-1035G7 Quad-Core di decima generazione, 8 GB di RAM, 128 GB di SSD e scheda grafica Intel Iris Plus. Tra le altre caratteristiche principali troviamo una connettività composta da una porta USB-C, una porta USB-A, un connettore jack per cuffie da 3,5 mm e una porta Surface Connect con completa interazione con Surface Dial. La connettività wireless, invece, presenta Wi-Fi 6 2×2 MIMO e Bluetooth 5.0.

Per quanto riguarda invece fotocamere, video e audio, troviamo una fotocamera per l’autenticazione facciale con Windows Hello dotata anche di funzione di videocamera con risoluzione HD F2.0 da 720p, due microfoni da studio far-field e altoparlanti Omnisonic con Dolby Audio Premium.

Tutta questa tecnologia è contenuta in uno chassis in alluminio di appena 30.8 x 22.3 x 1.45 cm e un peso di 1.31 Kg. Non fatevi scappare questa offerta su Amazon per portarvi a casa il Microsoft Surface Laptop 3 da 13,5 pollici con uno sconto di 270,00 euro rispetto al prezzo di listino.