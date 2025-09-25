Microsoft svela il data center più potente del mondo

Microsoft ha pubblicato dettagli sul nuovo data center AI attualmente in costruzione a Mount Pleasant (Wisconsin). Fairwater, questo il suo nome, è il più potente del mondo. Verrà attivato all’inizio del 2026 e costerà circa 3,3 miliardi di dollari. Altri 4 miliardi di dollari serviranno per costruire (sempre in Wisconsin) un secondo data center con simili dimensioni nei prossimi tre anni.

Centinaia di migliaia di GPU NVIDIA

Il data center copre 315 acri di terra (circa 1,3 Kmq) ed è formato da tre edifici principali per un totale di 1,2 milioni di piedi quadrati (circa 111.500 mq). Fairwater funzionerà come un potente supercomputer con centinaia di migliaia di GPU NVIDIA. Le prestazioni sono oltre 10 volte superiori a quelle del più veloce supercomputer attuale. Satya Nadella (CEO di Microsoft) ha scritto su X che le GPU verranno collegate con cavi in fibra ottica abbastanza lunghi da circondare la Terra 4,5 volte.

Il data center ospiterà server con GPU NVIDIA GB200. Ogni rack ospiterà 72 GPU che avranno accesso a 14 TB di memoria. Ogni rack funzionerà come un singolo acceleratore gigante e sarà in grado di elaborare 865.000 token al secondo, prestazioni raggiunte da nessuna piattaforma cloud attuale. Nei dati center in costruzione nel Regno Unito e Norvegia verranno utilizzare le GPU NVIDIA GB300.

Questi enormi data center richiedono grandi quantità di acqua per il raffreddamento dei chip. In attesa del sistema microfluidico, Microsoft ha realizzato il secondo più grande impianto di refrigerazione del pianeta che farà circolare l’acqua ininterrottamente a ciclo chiuso.

L’acqua calda viene quindi convogliata verso le alette di raffreddamento su ciascun lato del data center, dove 172 ventole da 6 metri raffreddano e ricircolano l’acqua nel data center. Fairwater consumerà la stessa quantità di acqua che un ristorante medio consuma annualmente o quella che un campo da golf a 18 buche consuma settimanalmente in piena estate.