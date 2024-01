Microsoft Teams fuori uso per circa 13 ore

A partire dalla sera del 26 gennaio, gli utenti in Europa, Nord America, Sud America, Africa e Medio Oriente non hanno potuto utilizzare diverse funzionalità di Microsoft Teams. L’azienda di Redmond ha confermato il problema tramite l’account Microsoft 365 Status su X e nell’interfaccia di amministrazione di Microsoft 365. Il funzionamento del servizio è stato completamente ripristinato dopo circa 13 ore.

Problema di rete

Nel primo post su X delle ore 17:45 del 26 gennaio è stata confermata l’esistenza del problema che ha interessato varie funzionalità di Teams. Successivamente (alle 18:17) Microsoft ha comunicato di aver individuato un problema di rete e di aver avviato la procedura di failover. Con un ultimo post (alle 6:53 del 27 gennaio) è stato annunciato il ripristino del servizio.

L’azienda di Redmond non ha spiegato la causa del malfunzionamento (probabilmente fornirà maggiori dettagli nei prossimi giorni), ma ha elencato le conseguenze del problema. Gli utenti non potevano effettuare il login, caricare i messaggi in canali e chat, visualizzare o scaricare i contenuti multimediali. Ci sono stati inoltre ritardi nell’invio e ricezione dei messaggi. Non era infine possibile vedere la precedente cronologia di Copilot o scrivere la nuova.

Fortunatamente il problema si è verificato nel weekend, quindi l’impatto sulle attività lavorative è stato minimo. L’interruzione del servizio non è una rarità, in quanto è già avvenuto a fine gennaio 2023, oltre che nel 2019, 2020 e 2021, ma stavolta è durato più a lungo del previsto.