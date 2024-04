Microsoft Teams: tre novità per la versione gratuita

Microsoft aggiorna spesso l’app a pagamento, ma ora sono disponibili tre novità per la versione gratuita di Teams per desktop (Windows 11) e mobile (Android e iOS). Gli utenti possono sfruttare i Community Bot per i messaggi di benvenuto, la soppressione dei rumori e i link nella descrizione delle community.

Tre novità per Teams Personal

La versione gratuita, nota anche come Teams Personal, è disponibile per Windows 11/10, macOS, web, Android e iOS. La prima novità è per gli utenti che usano il servizio su Windows 11. I proprietari delle community possono utilizzare un bot dedicato per inviare un messaggio di benvenuto ai nuovi iscritti.

Con i Community Bot è possibile comunicare varie informazioni ai nuovi arrivati, ad esempio la descrizione della community. È possibile anche consigliare agli iscritti di presentarsi al resto dei membri. La voce corrispondente è stata aggiunta al menu che viene mostrato quando si clicca sui tre puntini orizzontali accanto al nome della community.

Le altre due novità sono disponibili su Android e iOS. Durante una chiamata o un meeting è possibile attivare la soppressione del rumore di fondo. L’impostazione predefinita è Auto, ma ci sono anche i livelli Basso e Alto (che sopprime tutto tranne la voce).

Infine, se la community ha un sito web o un blog, il proprietario può aggiungere il link nella descrizione. Il link viene mostrato a tutti i membri della community e agli utenti che aprono l’invito per l’iscrizione alla community.