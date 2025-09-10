Microsoft userà Claude per Copilot in Office 365?

Microsoft potrebbe usare i modelli di Anthropic per alcune funzionalità AI incluse nelle app di Office 365. L’indiscrezione arriva dalle fonti di The Information. L’azienda di Redmond ha dichiarato che OpenAI continuerà ad essere il partner a lungo termine. Nebius ha invece comunicato che fornirà l’infrastruttura AI a Microsoft.

Microsoft tradisce OpenAI?

Copilot, l’assistente AI di Microsoft disponibile gratuitamente a tutti e tramite abbonamento in Office 365, sfrutta i modelli di OpenAI. Ciò avviene in base all’accordo contrattuale sottoscritto tra le due aziende che scadrà nel 2030. Secondo le fonti di The Information, Microsoft utilizzerà anche i modelli di Anthropic per le funzionalità AI integrate in Word, Excel, PowerPoint e Outlook.

L’azienda di Redmond pagherà Amazon Web Services per accedere ai modelli della startup californiana. Amazon è uno dei maggiori azionisti di Anthropic e il principale provider cloud. Secondo The Information, Microsoft ha deciso di “tradire” OpenAI perché il modello Claude 4 Sonnet supera GPT-5 in alcune attività. In particolare offre prestazioni migliori nell’esecuzione di specifiche operazioni in Excel e genera presentazioni PowerPoint più esteticamente gradevoli.

Nonostante l’incremento dei costi dovuti ai pagamenti effettuati ad AWS, il prezzo dell’abbonamento a Microsoft 365 Copilot rimarrà 30 dollari/mese (28,10 euro/mese in Italia) per utente. L’annuncio del supporto per i modelli di Anthropic è previsto nelle prossime settimane.

Tra OpenAI e Microsoft è in corso un lungo negoziato per stabilire nuovi termini contrattuali. La trasformazione della startup californiana potrebbe quindi essere posticipata al 2026. Un portavoce di Microsoft ha dichiarato:

Come abbiamo detto, OpenAI continuerà a essere il nostro partner sui modelli di frontiera e rimaniamo impegnati nella nostra partnership a lungo termine.

L’azienda di Redmond ha intanto sottoscritto un accordo da 17,4 milioni di dollari per utilizzare l’infrastruttura AI di Nebius fino al 2031, in particolare la capacità del nuovo data center nel New Jersey.