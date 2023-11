Lavatrici in SCONTO al Black Friday Amazon: le migliori

Quale occasione migliore del Black Friday per acquistare un nuovo elettrodomestico a prezzo scontato? Vale anche per la lavatrice. Qui è dove segnaliamo alcuni modelli da alcuni dei marchi migliori sul mercato, proposti oggi in offerta su Amazon durante l’evento più caldo dell’anno per lo shopping online.

Le migliori lavatrici in sconto su Amazon per il Black Friday

Partiamo da Candy Smart Inverter con carica frontale, un modello da ben 10 Kg in promozione. È dotato di connettività NFC e in classe A per il risparmio energetico.

Hoover H-Wash 300 è in offerta garantendo un grande risparmio. A libera installazione e con connettività NFC, può essere la scelta giusta per molti.

Passiamo alla Whirlpool W6, in sconto su Amazon per il Black Friday con tecnologia 6° Senso, motore Zen per ridurre il rumore e FreshCare+ per mantenere i capi freschio anche se non la si svuota subito.

La promozione su quella della Haier Serie I-Pro ha invece, tra le altre cose, una bilancia interna per regolare automaticamente l’utilizzo dell’acqua.

Chiudiamo con lo stesso marchio con cui abbiamo aperto, segnalando lo sconto su Candy RapidÓ, ancora una volta da 10 Kg, con centrifuga a 1.400 giri, Wi-Fi e Bluetooth.

