I migliori Prompt per ChatGPT pronti all'uso

Utilizzare ChatGPT non è semplice quanto si possa pensare. Abbiamo visto già che il chatbot di casa OpenAI è anche capace di creare app da zero con i giusti prompt, ma il problema si presenta proprio nella ricerca di questi ultimi. Al fine di sfruttare le potenzialità di ChatGPT nella sua interezza, ergo del modello di linguaggio GPT di ultima generazione bisogna conoscere le parole giuste da dare in pasto all’IA, consentendo così la generazione di testi di alta qualità in maniera rapida ed efficiente.

La prima barriera da superare riguarda infatti la lingua: in inglese, il chatbot lavora meglio rispetto all’italiano. Vediamo, pertanto, i migliori prompt per ChatGPT.

Cos’è un Prompt ChatGPT?

Prima di tutto, però, meglio rispondere a una domanda apparentemente banale: che cos’è un Prompt? Nessuna magia, nessun segreto: un prompt è la frase che viene scritta nell’apposita casella dedicata ai comandi da dare a ChatGPT. In altri termini, l’insieme di istruzioni da consegnare all’intelligenza artificiale affinché essa restituisca un risultato, ovvero l’output. Del resto, il progetto di Sam Altman e soci è stato addestrato su un database di test composto da quesiti e dalle risposte successivamente date ad essi.

Per utilizzare il chatbot nel modo più efficace possibile, dunque, bisogna utilizzare un prompt preciso, formulato correttamente e nel modo più esaustivo possibile. A seconda del contesto di utilizzo e dei vocaboli usati, il risultato finale può cambiare sensibilmente, pur mantenendo la medesima richiesta chiave.

Conoscere i termini migliori da dare in pasto a ChatGPT richiede pertanto la padronanza della lingua utilizzata – in questo caso l’italiano – e la scrittura appropriata dei prompt. Meno confusi e più completi sono, migliore sarà l’output restituito dal chatbot.

I migliori prompt ChatGPT per il marketing

Procediamo dunque per casi d’uso, elencando i prompt migliori in ambito marketing. Le strategie migliori per capire i bisogni del consumatore e intercettare i suoi desideri di acquisto richiedono un approccio specifico, per nulla elementare. Vi basterà copiare uno dei seguenti esempi, applicando le eventuali modifiche a seconda del vostro contesto aziendale o personale, e inviarlo a ChatGPT per ricevere una risposta esaustiva:

Come creare un piano di marketing efficace?

Crea un piano di marketing per un’azienda che vuole espandersi all’estero

Come posso migliorare la mia presenza sui social media? Sei un esperto di social media marketing con anni di esperienza. Adesso puoi aiutarmi a ottimizzare i contenuti dei miei social media per il mio (settore di riferimento) per aumentare l’engagement, in particolare su (piattaforma social preferita).

Come posso migliorare la mia strategia di email marketing? Sei un esperto di email marketing con anni di esperienza. Adesso puoi aiutarmi a ottimizzare i contenuti delle mie email per la mia (attività di riferimento) per aumentare la conversione, in particolare utilizzando (software di email marketing preferito).

Come posso creare una strategia di marketing online efficace? Sei un esperto di marketing online con forti abilità nella creazione di strategie di marketing. Adesso puoi aiutarmi a sviluppare una strategia di marketing online per la mia (attività di riferimento) per aumentare la mia presenza online e generare più lead, in particolare utilizzando (strumenti di marketing preferiti).

Come utilizzare la SEO per aumentare la visibilità del tuo sito web che tratta di (tema sito) sui social media? Quali sono le strategie migliori per integrare la SEO nelle tue attività di social media marketing?

I migliori prompt per il SEO

L’ottimizzazione del proprio sito Web per indicizzarlo all’interno dei motori di ricerca, rispettando l’invisibile e complesso SEO (Search Engine Optimization), è essenziale se Internet è fondamentale nel proprio business plan. Avete bisogno di supporto? Ci pensa ChatGPT, basta usare questi prompt:

Sei un consulente SEO con esperienza nella creazione di contenuti ottimizzati per i motori di ricerca. Potresti suggerirmi come ottimizzare il contenuto del mio sito web che tratta di (tema sito) per i motori di ricerca, in particolare (motore di ricerca preferito)?

Sei un esperto SEO con esperienza nelle tecniche di ottimizzazione per i siti web. Potresti condividere con me le principali tecniche SEO da utilizzare per ottimizzare il mio sito web che tratta di (tema sito)?

Sei un analista SEO con esperienza nell’analisi dei fattori che influenzano il posizionamento dei siti sui motori di ricerca. Potresti spiegarmi i principali fattori che influenzano il posizionamento del mio sito web che tratta di (tema sito)?

Come ottimizzare le immagini per il tuo sito web che tratta di (tema sito) per migliorare il posizionamento su (motore di ricerca preferito)? Quali sono le migliori pratiche da seguire per ottimizzare le immagini per la SEO?

Come creare contenuti di qualità per attirare traffico organico al tuo sito web che tratta di (tema sito)? Quali sono le strategie migliori per creare contenuti di valore per gli utenti e migliorare il posizionamento su (motore di ricerca preferito)?

Come creare una strategia di link building efficace per il tuo sito web che tratta di (tema sito)? Quali sono le tecniche più efficaci per ottenere link di qualità e migliorare il posizionamento su (motore di ricerca preferito)?

I migliori prompt ChatGPT per siti HTML

Siete sviluppatori e web designer alle prime armi e non volete sfogliare nuovamente le pagine dei vostri manuali riguardanti HTML? Ecco alcuni prompt chatGPT perfetti per generare codice coerente ed efficace in una manciata di secondi:

Come creare una tabella in HTML

Come creare un modulo di contatto in HTML

Come creare una barra di navigazione in HTML

Come creare una pagina di errore 404 personalizzata in HTML

Come creare una finestra di dialogo in HTML

Come creare una pagina di login in HTML

Come creare una pagina di referral in HTML

Come creare una pagina di pagamento con PayPal in HTML

Naturalmente, essendo la forma la medesima per la maggior parte dei prompt, è sufficiente modificare l’oggetto di vostro interesse al fine di ottenere l’output desiderato.

I migliori prompt di ChatGPT per Python e PHP

Se invece volete programmare in Python o PHP, i cui codici possono rivelarsi ostici da realizzare specie nel caso dei siti Web più complessi, questi prompt potrebbero risultarvi utili:

Come posso creare un’applicazione web in Python? Sei un esperto di sviluppo web in Python. Adesso puoi aiutarmi a sviluppare un’applicazione web in Python utilizzando (framework preferito) per migliorare la scalabilità e l’efficienza.

Come posso utilizzare Python per l’analisi dei dati? Sei un esperto di analisi dei dati con esperienza in Python. Adesso puoi aiutarmi a utilizzare Python per l’analisi dei dati utilizzando (libreria di analisi dati preferita) per analizzare e visualizzare i dati in modo efficiente.

Come posso creare un bot Telegram in Python? Sei un esperto di sviluppo di bot Telegram in Python. Adesso puoi aiutarmi a sviluppare un bot Telegram in Python utilizzando (libreria di sviluppo bot preferita) per migliorare le funzionalità del bot.

Come posso utilizzare Python per l’automazione dei processi? Sei un esperto di automazione dei processi con esperienza in Python. Adesso puoi aiutarmi a utilizzare Python per l’automazione dei processi utilizzando (libreria di automazione preferita) per automatizzare i processi ripetitivi e migliorare l’efficienza del lavoro.

Crea una pagina per visualizzare i prodotti in un e-commerce in PHP

Crea una pagina di registrazione per un sito web in PHP

Crea una pagina per la visualizzazione delle statistiche di un sito web in PHP

Crea una funzione per calcolare la somma degli elementi di un array in PHP

Crea una pagina per la gestione delle newsletter in un sito web in PHP

Ancora una volta, l’importante in questo caso è comprendere il formato del prompt di ChatGPT. Questi esempi specifici possono fungere da base per qualsiasi richiesta: basta cambiare qualche parola e il gioco è fatto!