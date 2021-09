I migliori sconti su antivirus BullGuard

BullGuard offre tre ottimi software per la sicurezza: Antivirus, Internet Security e Premium Protection. La principale differenza tra le versioni è rappresentata dal numero dei dispositivi supportati dall'abbonamento. Gli utenti possono ora approfittare delle promozioni in corso per risparmiare fino al 60% sul prezzo di acquisto.

BullGuard: tre software in offerta

La versione più economica è BullGuard Antivirus, ma include tutti i componenti indispensabili per la protezione dei dispositivi Windows. Grazie alla tecnologia di machine learning, il software effettua un monitoraggio in tempo reale e blocca eventuali attività sospette, anche se il dispositivo non è connesso ad Internet. Oltre alla rilevazione basata sulle firme è presente la rilevazione su cloud che identifica le nuove minacce.

BullGuard Antivirus segnala la necessità di aggiornare il sistema operativo, verifica le firme dei driver e impedisce il download di applicazioni infette. Con l'edizione 2021 sono state migliorate le prestazioni e la funzionalità Game Booster. L'abbonamento per un anno e un dispositivo costa 23,99 euro, invece di 29,99 euro (sconto 20%).

BullGuard Internet Security supporta più dispositivi, quindi è compatibile anche con macOS e Android, sebbene le funzionalità siano in numero inferiore. Rispetto a BullGuard Antivirus ci sono cinque componenti aggiuntivi. Il più importante è il firewall che monitora il traffico di rete in entrata e uscita. Gli utenti possono inoltre utilizzare un browser sicuro per determinate operazioni, come i pagamenti online.

BullGuard Internet Security include il controllo parentale che consente di limitare la durata della connessione e bloccare l'accesso a siti sospetti. Infine sono disponibili il backup sul cloud e il tool per ottimizzare il PC. L'abbonamento per un anno e tre dispositivi costa 29,99 euro, invece di 59,99 euro (sconto 50%).

BullGuard Premium Protection è infine la suite di sicurezza più completa. Oltre a quelle di Internet Security ci sono altre due funzionalità: scanner della rete domestica che monitora tutti i dispositivi connessi e protezione dell'identità che evita la diffusione online delle informazioni personali, come email, numeri di telefono, carte di credito, carte di identità e conti bancari.

L'abbonamento per un anno e dieci dispositivi a BullGuard Premium Protection costa 36,00 euro, invece di 89,99 euro (sconto 60%). Per tutti i software ci sono aggiornamenti automatici e assistenza tecnica gratuiti.