Andrà in scena nei prossimi giorni (giovedì 10 e venerdì 11 dicembre) la prima edizione dell’evento Milano Fintech Summit, appuntamento dalla portata internazionale che come si può intuire già dal nome si svilupperà attorno a tutto quanto concerne il mondo Fintech. Già fissata anche la finestra temporale per la seconda edizione: ottobre 2021 con incontri in presenza se sarà possibile.

Milan Fintech Summit: la prima edizione al via

Organizzato e promosso dal Fintech District del capoluogo lombardo (via Sassetti 32), può contare sul patrocinio di AIFI, Assolombarda, Comune di Milano, Febaf, ItaliaFintech e VC Hub. L’obiettivo dichiarato è quello di dare una ulteriore spinta al settore, mettendo a fattor comune gli sforzi di tutti gli attori coinvolti per consolidare quanto già fatto e permettere di cogliere tutte le opportunità di crescita.

Interverranno oltre 60 speaker inclusi Giuseppe Sala (Sindaco di Milano) e Alessandra Perrazzelli (Vice Direttore Generale di Banca d’Italia), prendendo parte alla tavola rotonda intitolata “Il futuro dell’ecosistema Fintech in Italia e in Europa”. Nel ricco programma momenti di confronto su sulle sfide e sulle opportunità derivanti dall’innovazione tecnologica a partire dai trend innescati da COVID-19.

Chi desidera partecipare può già registrarsi gratuitamente attraverso il sito ufficiale o in alternativa acquistare un biglietto premium per diventare uditori alla sessione di pitch a porte chiuse.