Lo scudetto del Milan diventa NFT grazie a BitMEX

Il primo scudetto vinto dal Milan dopo undici anni, il diciannovesimo nella storia dei rossoneri, diventa un NFT. È il frutto della collaborazione con BitMEX, già partner della squadra allenata da mister Pioli per altre iniziative legate agli asset digitali. Debutta così una serie in edizione limitata chiamata Born to Lead che celebra la stagione appena conclusa e non solo, anche il glorioso passato del club.

Calcio e NFT: BitMEX per lo scudetto del Milan

Tutti i proventi raccolti dalla vendita di questi Non-Fungible Token saranno devoluti ai progetti sostenuti da Fondazione Milan. Gli acquirenti avranno inoltre diritto a ricevere due biglietti per l’ospitalità VIP di una partita del prossimo campionato e a un tour esclusivo dietro le quinte oltre che a voli e alloggio per vivere un’esperienza calcistica di livello assoluto. Colui che piazzerà l’offerta più alta si porterà inoltre a casa una maglia della squadra autografata.

Al processo creativo ha partecipato anche Dida. Il portiere brasiliano, una vera e propria leggenda del club, è stato coinvolto dall’agenzia Octagon e dallo studio NFT Burn&Broad. Per l’occasione è stato realizzato un breve filmato in stile documentario che spiega la storica mentalità del Milan, ripercorrendo alcuni dei momenti più importanti vissuti sul campo. Eccolo, tra i protagonisti Franco Baresi e Daniele Massaro.

Il legame tra il mondo del calcio e quello degli asset digitali è sempre più stretto. La partnership tra i rossoneri e BitMEX ne è un’ennesima testimonianza. Chiudiamo con le parole di Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer dell’AC Milan.

Questo è un progetto fantastico che riesce a combinare con successo la natura innovativa dell’AC Milan con il suo patrimonio e la sua tradizione. Un tributo ad alcuni dei momenti più iconici della lunga storia del Club con un tocco di modernità. Siamo particolarmente orgogliosi del fatto che questo progetto contribuirà anche a sostenere Fondazione Milan e le sue iniziative benefiche in tutto il mondo.

Attiva dal 2014 sul fronte delle criptovalute, la piattaforma BitMex consente di cimentarsi nel trading comprando, depositando, prelevando, convertendo e commercializzando. Al momento supporta acquisti con più di 30 valute fiat.

