M'illumino di Meno: i prodotti per risparmiare in casa

Va in scena oggi l’edizione XIX di M’illumino di Meno, la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, organizzata e promossa fin dal 2005 con l’obiettivo di diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse. Un tema più che mai attuale, anche in considerazione delle dinamiche che nell’ultimo periodo hanno interessato il mercato dell’energia, arrivando di conseguenza a impattare sul portafogli di tutti noi. Se è vero che il comportamento individuale è in grado di fare la differenza, lo è altrettanto che la tecnologia può tenderci una mano, aiutandoci ad attuare pratiche virtuose in grado di far bene all’ambiente e alle nostre finanze. Segnaliamo di seguito alcuni prodotti pronti a diventare validi alleati quotidiani in questa missione.

Casa e risparmio energetico: M’illumino di meno

Partiamo dagli impianti di illuminazione, elementi essenziali e imprescindibili per ogni ambiente domestico. La scelta della lampadina giusta è fondamentale sia per rendere ogni stanza confortevole sia per ridurre i consumi. Oggigiorno quelle LED sono lo standard di riferimento: il mercato offre una vasta scelta in termini di potenza, forma, attacco e temperatura, dalle E27 alle E14, fino alle G45. I prezzi sono ormai estremamente accessibili, soprattutto approfittando dello sconto giusto.

Anche il risparmio idrico è importante. Gestire in modo attento un bene prezioso come l’acqua sarà sempre più fondamentale negli anni a venire. Per iniziare basta poco, una spesa davvero contenuta, per montare un soffione doccia migliore o un rompigetto sui rubinetti, evitando gli sprechi senza compromettere in alcun modo il comfort.

Infine, a chi ne ha la possibilità, consigliamo di prendere in considerazione l’opzione di generare energia a costo zero dalle fonti rinnovabili. Oggigiorno, l’acquisto di un pannello solare è accessibile a tutti coloro che dispongono di un balcone, di un terrazzo o di una qualsiasi superficie esposta al cielo. Con l’arrivo della bella stagione, è un’ottima idea, soprattutto se utilizzato in accoppiata con un sistema di accumulo come una batteria da impiegare poi per alimentare piccoli elettrodomestici o per ricaricare i dispositivi.

All’elenco si potrebbero poi aggiungere termostati smart per una regolazione automatica della temperatura nelle stanze, prese intelligenti per l’alimentazione degli elettrodomestici e asciugamani ad aria che riducono lo spreco di carta (anche nei negozi e nei locali commerciali). Come insegna M’illumino di meno, però, l’elemento fondamentale e imprescindibile è quello umano: uno stile di vita sostenibile e responsabile è essenziale.

