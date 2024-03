Mini PC (16GB RAM+SSD 512GB) a prezzo SHOCK su Amazon: solo 155€

Solo 155 euro su Amazon per questo Mini PC con 16GB di RAM, SSD da 512GB e processore Intel. L’incredibile opportunità attiva su questo modello ti permette di portare a casa un PC Desktop completo, dalle dimensioni compatte e dalle prestazioni perfette per lavoro, intrattenimento e studio.

Mini PC in offerta a 155 euro: la super scheda tecnica

Questo Mini PC sorprende per la scheda tecnica in dotazione considerando il prezzo di vendita con questa offerta: è dotato del processore Intel Alder Lake-N95 di 12a generazione, per prestazioni eccezionali con basso consumo energetico, affiancato da ben 16 GB di RAM LPDDR5 e uno storage SSD M.2 da 512 GB, che insieme garantiscono una fluidità e una rapidità d’esecuzione davvero impressionante.

La scheda grafica integrata e le tre porte HDMI 2.0 consentono di collegare fino a tre monitor contemporaneamente, offrendo un’enorme flessibilità e aumentando l’efficienza lavorativa. Inoltre, con le porte USB 3.1 e Gigabit Ethernet, è possibile collegare facilmente tutti i dispositivi necessari.

Sul fronte della connettività, il PC supporta anche WiFi 6 2.4GHz e 5GHz e Bluetooth 4.2. Il sistema di raffreddamento efficiente ti permette di lavorare anche per diverse ore al giorno senza preoccuparti del surriscaldamento.

Dal peso complessivo di appena 200 grammi, un Mini PC talmente piccolo ma incredibilmente potente che ti sorprenderà. Acquistalo adesso in offerta a soli 155 euro invece di 239.