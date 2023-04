Mini PC a prezzo stracciato: l'affare BMAX B3

BMAX B3 è un Mini PC dalle dimensioni davvero compatte: solo 12,5×11,2×4,4 centimetri, con un peso si attesta a 290 grammi. Ciò nonostante, è in grado di garantire prestazioni adeguate per la gestione della produttività quotidiana, l’editing dei documenti, la posta elettronica, la comunicazione da remoto e così via. È adatto anche a studio, navigazione e intrattenimento multimediale. Oggi merita una segnalazione su queste pagine poiché in forte sconto su Amazon grazie a un coupon da attivare che permette di acquistarlo a prezzo stracciato. Ecco tutti i dettagli.

Cerchi un Mini PC? Ecco il coupon per BMAX B3

Partiamo dal sistema operativo preinstallato: è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft, per la ricezione puntuale degli aggiornamenti rilasciati e delle nuove funzionalità distribuite. Per quanto riguarda invece le specifiche tecniche, sotto la scocca trovano posto il processore Intel Celeron N5095 con GPU Intel UHD Graphics, 8 GB di RAM DDR4 (espandibile), un’unità SSD M.2 da 256 GB per l’archiviazione dei dati (espandibile), Wi-Fi dual band, Bluetooth, due uscite video HDMI per la connessione simultanea ad altrettanti monitor con risoluzione 4K, quattro porte USB 3.0 Type-A, slot Ethernet, lettore microSD e jack audio. È possibile consultare la scheda del prodotto per ulteriori informazioni.

Segnaliamo dunque l’opportunità di acquistare BMAX B3 nella configurazione appena descritta al prezzo finale di soli 139,99 euro invece di 189,99 euro approfittando del coupon sconto da -50 euro proposto in questo momento da Amazon e da attivare in un istante.

C’è anche la spedizione gratuita con disponibilità immediata e consegna a domicilio in un solo giorno che permette di riceverlo già domani a chi effettua subito l’ordine. Non sappiamo per quanto rimarrà valida la promozione, il consiglio per gli interessati è dunque di non perdere tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.