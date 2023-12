Mini PC a soli 92,99 euro: SUPER OFFERTA A TEMPO su Amazon

Perfetto come PC muletto, per la produttività di base e l’intrattenimento senza rinunciare all’eleganza, questo Mini PC del marchio UXX può essere il tuo affare di fine anno. Sì, perché approfittando dell’offerta a tempo e del coupon sconto da spuntare in pagina puoi pagarlo soltanto 92,99 euro. Un prezzo ridicolo per un sistema completo e con tutto quello che serve per iniziare subito.

Mini PC in super offerta: la scheda tecnica

Con un corpo sottile e leggero, le dimensioni ridotte e un peso di soli 499 grammi, questo mini PC si adatta facilmente a qualsiasi spazio di lavoro affollato. È la soluzione perfetta per chi ama lavorare in modo flessibile e per chi è sempre in viaggio.

Al suo cuore, troverai un potente processore Celeron N3350, che garantisce prestazioni fulminee e un’esecuzione più fluida. Con 6 GB di RAM DDR3 ad alta velocità e la scheda grafica 4K UHD 505, questo Mini PC è pronto ad affrontare attività impegnative come l’apertura di immagini, video e moduli online di grandi dimensioni, offrendo una qualità d’immagine di prim’ordine.

La connettività è un altro punto forte di questo Mini PC. Supporta le ultime tecnologie Bluetooth 4.2 e WiFi dual-band 2.4G+5.0G, oltre a una veloce LAN da 1000 Mbps. Goditi una connessione wireless ad alta velocità per mouse, tastiere, altoparlanti e altro ancora, mentre la connessione Internet veloce ti permette di navigare in streaming, giocare e svolgere le tue attività quotidiane senza intoppi.

La buona dissipazione del calore garantisce che il Mini PC mantenga alte prestazioni senza surriscaldarsi. Con un coperchio di raffreddamento del disco rigido, il processore rimane efficiente e la temperatura di archiviazione può essere mantenuta tra -20 e 70°C.

Inoltre, questo mini PC supporta l’aggiunta di un’unità SSD M.2 SATA da 512 GB e ti offre la flessibilità di espandere la memoria con un’unità SSD da 1 TB o 2 TB. Con tre porte USB 3.0, una porta HD 2.0 e una porta VGA, puoi facilmente collegare e utilizzare più dispositivi contemporaneamente.

Non lasciarti sfuggire questa super offerta! Acquista subito il tuo Mini PC su Amazon e scopri un mondo di potenza e versatilità a soli 92,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.