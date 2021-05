Mini PC barebone Intel Core i5 ideale per Ubuntu

Quello che vi proponiamo in questo articolo è un mini PC decisamente interessante per un utilizzo professionale e industriale. Si tratta dell’HunSN BA02 un piccolo computer equipaggiato con processore Intel Core i5.

Mini PC HunSN BA02 barebone: caratteristiche tecniche

Innanzitutto va sottolineato che si tratta di una soluzione barebone, ovvero che non include memoria né RAM né di archiviazione. La ragione è lasciare all’utente la possibilità di ultimare la configurazione nel modo che meglio si adatta alle proprie esigenze e all’utilizzo per cui il PC sarà destinato. È possibile installare fino ad 8GB di memoria RAM, mentre per l’archiviazione è disponibile uno slot per SSD M.2 2280 fino a 512GB e per un HDD/SSD da 2,5 pollici. Il processore installato è un Intel Core i5-7200U, una CPU da 2 core e 4 thread che raggiunge una frequenza massima di 3,1GHz. Si tratta di una configurazione molto interessante per chi vuole un buon Thin Client per un network server-based, o come media server tanto a casa quanto in ufficio.

Dal punto di vista della connettività non è stato trascurato nulla. Le porte USB sono quattro, di cui due con specifica USB 3.0 ad alta velocità. L’uscita audio/video è una HDMI che permette di collegare un monitor con risoluzione massima di 4K a 60Hz. Presente ovviamente una porta RJ45 Gigabit LAN che garantisce le massime prestazioni di rete grazie ad una connessione cablata. Chiudono la dotazione le connessioni wireless che prevedono Wi-Fi dual band e Bluetooth 4.0. Il mini PC è acquistabile su Amazon a soli 283,99 euro.