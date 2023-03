Mini PC con Alder Lake Ν95, 8GB DDR4 e 256GB SSD tuo a metà prezzo

Ti piacerebbe avere un computer potente e compatto che occupa poco spazio e consuma poco? Allora non perderti l’offerta lampo su Amazon per questo Mini PC con Alder Lake: applicando il coupon che trovi in pagina puoi portarlo a casa a metà prezzo, solo 199 euro invece di 399 euro.

Mini PC in offerta a metà prezzo: la scheda tecnica

Il Mini PC oggetto di questa offerta è un dispositivo che monta il processore Intel Alder Lake-N95 di 12a generazione, che offre prestazioni elevate e basso consumo energetico. Con una frequenza massima di 3.4 GHz e 4 core e 4 thread, questo mini computer può gestire facilmente applicazioni multitasking, streaming video, editing e giochi leggeri.

La scheda tecnica include anche 8 GB di RAM DDR4 e 256 GB di SSD M.2, che garantiscono una trasmissione dei dati rapida e stabile. Puoi anche espandere la memoria aggiungendo un SSD o un HDD SATA da 2.5 pollici o collegando un disco rigido esterno tramite USB.

Per non farsi mancare niente, il computer supporta la doppia uscita HDMI, che ti permette di collegare due monitor per una visualizzazione a schermo doppio in 4K. Puoi così goderti una qualità dell’immagine nitida e fluida per il tuo intrattenimento o il tuo lavoro.

Degno di nota è naturalmente il design compatto e silenzioso: misura solo 12 x 12 x 2.5 cm e pesa appena 300 grammi. La ventola integrata lo mantiene fresco anche sotto carico. Puoi posizionarlo sulla scrivania o fissarlo dietro al monitor con il supporto VESA incluso.

Parlando di software trovi Windows 11 Pro preinstallato, che ti offre le ultime funzionalità e la massima sicurezza. Infine, ricchissima la dotazione di porte per connettere i tuoi dispositivi: 4 USB 2.0, 2 USB 3.0, una porta Ethernet, una porta audio e uno slot per schede microSD.

Il Mini PC con Alder Lake è la soluzione ideale per avere un computer potente e versatile senza occupare troppo spazio. Ordinalo ora su Amazon e approfitta di questo coupon del 50%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.