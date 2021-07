Mini PC con Intel Core (8/256 GB) a prezzo stracciato

Adatto a gestire le operazioni della produttività, così come a navigare, a comunicare e per l'intrattenimento, MinisForum U700 è un Mini PC compatto e potente, acquistabile oggi su Amazon approfittando dell'offerta lampo con il 19% di sconto sul prezzo di listino. Il sistema operativo è Windows 10 Pro con licenza ufficiale.

MinisForum U700: il Mini PC in offerta lampo su Amazon

Diamo uno sguardo alle più importanti specifiche tecniche integrate: CPU Intel Core i5-5257U, GPU Intel Iris Graphics 6100, 16 GB di RAM DDR3 con possibilità di upgrade fino a 32 GB, SSD M.2 2280 da 256 GB per lo storage, WiFi dual band, Bluetooth 5.0, uscite video HDMI e mini-DisplayPort con supporto alle configurazioni multi-monitor e alla risoluzione 4K, due slot Ethernet, porte USB 3.0 e USB-C, lettore di schede microSD, jack audio da 3,5 mm e microfono. Tutte le altre informazioni nella scheda del prodotto.

Il Mini PC di MinisForum (modello U700) è promosso a pieni voti dalle recensioni di chi l'ha già acquistato e messo alla prova: 4,6/5 stelle. Ora è possibile comprarlo al prezzo di 305,99 euro invece di 379,99 euro come da listino. È un'offerta lampo, tra le migliore proposte oggi su Amazon: gli interessati non perdano tempo poiché rimarrà valida solo per poche ore e fino all'esaurimento delle unità in promozione.