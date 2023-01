Mini PC con Intel, SSD e Windows 10 in offerta a 99 euro su Amazon

I Mini PC sono una delle soluzioni più apprezzati tra i lettori di queste pagine. Parliamo di configurazioni che, in un case molto compatto, permettono di costruirsi postazioni minimal e immediate senza rinunciare alla praticità e alla velocità di un PC Desktop.

Torniamo dunque alla carica con una nuova offerta perché su Amazon, ancora per poco tempo, puoi acquistare questo Mini PC con processore Intel, Windows 10 Pro e disco SSD a soli 99 euro. Con disponibilità immediata e spedizione Prime sarà a casa tua già domani.

Mini PC in offerta a 99 euro: la scheda tecnica

Non parliamo di un top della gamma, ma di un Mini PC a basso costo perfetto per casa e ufficio allo scopo di svolgere la comune produttività, studiare o godersi un po’ di intrattenimento con i vari servizi in streaming.

Questo piccolo computer è dotato di un processore Intel Celeron N3350 con frequenza operativa massima a 2.4GHz che è affiancato da 4GB di RAM e un SSD da 64GB: in entrambi i casi puoi espandere come vuoi la memoria, personalizzando la configurazione nel modo che preferisci anche tramite schede microSD.

Nonostante le ridotte dimensioni, il Mini PC è dotato di tutte le porte di connessione più importanti come RJ45, USB 3.0, USB 2.0, HDMI, VGA, jack audio, moduli WiFi 2.4+5GHz e Bluetooth 4.2. All’interno della confezione troverai anche una pratica staffa di montaggio per nascondere il PC dietro al tuo monitor.

Solo 99 euro per un Mini PC veloce, pratico, facile da posizionare dove vuoi e, volendo, anche da portare in giro. In fondo ti basta trovare soltanto un monitor per iniziare a usarlo collegandogli la classica accoppiata tastiera e mouse senza filo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.