Mini PC: il coupon che taglia il prezzo di Beelink SER6

Perfetto per il lavoro (e non solo), Beelink SER6 è protagonista oggi di un’offerta su Amazon che segnaliamo a chi cerca un Mini PC compatto e potente da mettere sulla scrivania, con supporto garantito anche per le operazioni più pesanti della produttività quotidiana. Per approfittarne non devi far altro che attivare il coupon dedicato, sbloccando così uno sconto di 100 euro e ottenendo un forte risparmio sul prezzo di acquisto.

Beelink SER6: le specifiche tecniche del Mini PC

Ecco le specifiche tecniche integrate, che lo rendono un valido alleato in ogni ambito: processore AMD Ryzen 9 6900HX con chip grafico AMD Radeon 680M, 16 GB di RAM DDR5 (espandibili fino a 64 GB), unità SSD M.2 da 500 GB per l’archiviazione dei dati (espandibile fino a 4 TB), moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 per la connettività wireless, slot Ethernet, porte HDMI e DisplayPort (il collegamento a tre monitor 4K è possibile sfruttando anche quella USB-C), porte USB 3.2 Type-A e USB 4 e 3.2 Type-C, jack audio da 3,5 mm. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

Grazie allo sconto di 100 euro disponibile in questo momento, che puoi ottenere semplicemente attivando il coupon dedicato, hai la possibilità di acquistare il Mini PC di Beelink (modello SER6) nella configurazione appena descritta al prezzo finale di 499 euro.

La vendita è curata dallo store ufficiale del marchio sull’e-commerce, mentre Amazon si occupa della spedizione gratuita, assicurando la consegna a domicilio entro pochi giorni a chi decide di effettuare subito l’ordine. Nella confezione sono inclusi l’adattatore per l’alimentazione e il manuale utente.