Mini PC: CPU Intel e Windows 11 a prezzo stracciato

Adatto a gestire le operazioni di base della produttività (editing documenti, posta elettronica, navigazione) così come lo studio e l’intrattenimento multimediale, TRIGKEY N4 è un Mini PC compatto e versatile protagonista oggi di un’ottima offerta su Amazon che lo propone a prezzo fortemente scontato.

Offerta su TRIGKEY N4: Mini PC in sconto

Ecco quali sono le sue specifiche tecniche più importanti: processore Intel Celeron N3350, 4 GB di RAM, memoria interna da 64 GB per l’archiviazione dei dati, Wi-Fi dual band, Bluetooth, quattro porte USB 3.0, due uscite video HDMI con supporto alle configurazioni multi-monitor e alla risoluzione 4K, slot Ethernet. Il sistema operativo è Windows 11 con licenza ufficiale Microsoft, ma volendo è possibile optare per Ubuntu. Per tutti gli altri dettagli, consulta la scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare il Mini PC di TRIGKEY (modello N4) al prezzo finale di soli 135 euro, grazie allo sconto Amazon di oggi.

La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un paio di giorni: se lo ordini subito, entro mercoledì sarà a casa tua.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.