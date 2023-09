Mini PC con CPU Intel e Windows 11: doppio sconto (coupon)

Piccolo, ma potente e silenzioso, ACEMAGICIAN T8 Plus è la scelta giusta per chi vuol mettere sulla scrivania un Mini PC che possa tornare utile per lo studio, il lavoro, la navigazione e l’intrattenimento. Grazie al doppio sconto su Amazon proposto oggi, può essere acquistato a un prezzo finale davvero stracciato. Nel passarne in rassegna i punti di forza, partiamo dal comparto software: il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft per ricevere gli aggiornamenti e le nuove funzionalità al rilascio.

Doppio sconto sul Mini PC: l’affare ACEMAGICIAN

All’interno del suo case con dimensioni pari a 8,9×8,9×4,4 centimetri (il peso è 204 grammi, poco più di uno smartphone) sono racchiuse queste specifiche tecniche: processore Intel N95 con GPU Intel UHD Graphics, 8 GB di RAM DDR4, unità SSD M.2 da 256 GB per l’archiviazione dei dati, Wi-Fi dual band, Bluetooth, tre porte USB 3.0, due slot Ethernet, jack audio e tre uscite HDMI per la connessione simultanea ad altrettanti monitor con supporto alla risoluzione 4K. Per saperne di più è possibile consultare la scheda del prodotto.

Come anticipato in apertura, oggi su Amazon c’è un doppio sconto per ACEMAGICIAN T8 Plus: alla riduzione della spesa applicata in automatico si aggiunge il coupon da attivare per tagliarla ulteriormente, arrivando così al prezzo finale di soli 159 euro. Un vero affare, se si considerano le sue caratteristiche e il design che lo distingue dalla concorrenza. La confezione include alimentatore, manuale utente, cavo HDMI e staffa VESA per un eventuale montaggio sulla parte posteriore dello schermo.

Non è tutto: si può beneficiare della spedizione gratuita con la consegna a domicilio garantita in 24 ore. In altre parole, decidendo di effettuare subito l’ordine, entro domani sarà possibile mettere il Mini PC sulla scrivania.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.