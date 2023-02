Mini PC: crolla il prezzo di questo mostro (coupon)

Con sistema operativo preinstallato Windows 11 Pro, un design moderno ed elegante e caratteristiche di altro profilo, NiPoGi CK10 è un Mini PC adatto a supportare anche i carichi di lavoro più pesanti. Oggi merita una segnalazione su queste pagine poiché protagonista di un’ottima offerta Amazon che lo porta al suo prezzo minimo storico. Per approfittarne non bisogna far altro che attivare il coupon sconto da 120 euro.

Mini PC, l’affare di oggi: NiPoGi CK10

Tra le specifiche tecniche troviamo il processore Intel Core i5-11320H affiancato dal chip grafico Intel Iris Xe, in grado di sprigionare una notevole potenza di calcolo. In dotazione poi 16 GB di RAM DDR4, SSD da 512 GB (espandibile fino a 2 TB), Wi-Fi, Bluetooth, due uscite video HDMI e una VGA per la connessione simultanea a tre monitor con supporto alla risoluzione massima 4K, slot Ethetner, quattro porte USB 3.0 Type-A, una Type-C e jack audio. Per conoscere tutti gli altri dettagli non devi far altro che consultare la descrizione completa.

In questo momento, NiPoGi CK10 può essere tuo al prezzo finale di soli 445 euro invece di 599 euro come da listino, grazie allo sconto applicato in automatico e al coupon da attivare in un click.

Non sappiamo fino a quando durerà l’offerta: il consiglio per gli interessati è quello di approfittarne subito. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un giorno, dunque se lo ordini subito, entro domani il Mini PC sarà sulla tua scrivania.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.