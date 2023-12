Mini PC con display: COUPON SCONTO per ACEMAGIC S1

Non è un Mini PC come tutti gli altri: ACEMAGIC S1, oggi in forte sconto su Amazon, ha un design unico, caratterizzato dalla presenza di un display LCD personalizzabile sulla parte frontale, utile per mostrare informazioni. Inoltre, c’è una luce RGB che ne impreziosisce il profili. Tutto questo senza dimenticare il comparto hardware assemblato in modo da poter portare a termine qualunque compito con disinvoltura.

Mini PC con schermo LCD: coupon sconto per ACEMAGIC S1

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche integrate: processore Intel N97 con architettura Alder Lake, GPU Intel UHD Graphics, 16 GB di RAM DDR4, unità SSD M.2 da 512 GB per l’archiviazione dei dati (espandibile fino a 4 TB), moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 per la connettività wireless, porte USB Type-A e Type-C, due uscite video HDMI per il collegamento simultaneo di due monitor con supporto alla risoluzione 4K, due slot Ethernet e jack audio. Per saperne di più rimandiamo alla descrizione completa.

Grazie alla promozione in corso, in questo momento è possibile acquistare ACEMAGIC S1, nella configurazione appena descritta, al prezzo finale di soli 249 euro. Per approfittarne non bisogna far altro che attivare il coupon sconto dal valore di 50 euro. La confezione, oltre al Mini PC, include l’adattatore per l’alimentazione, la base magnetica su cui posizionarlo per mantenerlo in verticale, un cavo HDMI e il manuale utente.

Scegliendo di effettuare subito l’ordine, arriverà direttamente a casa già entro domani con la spedizione gratuita gestita dalla rete logistica di Amazon. Un ottimo affare, da cogliere al volo, per mettere sulla propria scrivania un computer completo di tutto, in formato compatto, con caratteristiche adatte al lavoro, allo studio e all’intrattenimento nel tempo libero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.