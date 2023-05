Il Mini PC di Fujitsu costa solo € 129: l'affare

Piccolo, elegante e versatile, Fujitsu Esprimo Q920 è un Mini PC adatto a gestire le operazioni base della produttività (documenti, posta elettronica, comunicazione), ma anche allo studio, alla navigazione e all’intrattenimento multimediale. Oggi segnaliamo su queste pagine la possibilità di acquistarlo su eBay al prezzo di soli 129,90 euro e di riceverlo in un paio di giorni. Le dimensioni sono molto compatte: 18,5×18,8×5,4 centimetri. Passiamo in rassegna i suoi principali punti di forza.

Fujitsu Esprimo Q920: il Mini PC a prezzo stracciato

Sono queste le specifiche tecniche integrate: processore quad core Intel Core i5-4590T con GPU Intel HD Graphics 4600, 8 GB di RAM DDR3 (espandibile fino a 16 GB), unità SSD da 240 GB per l’archiviazione dei dati, quattro porte USB 3.0 e due USB 2.0, uscite video DVI-I e DisplayPort per la connessione a monitor esterni, slot Ethernet e due jack audio. Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro con licenza ufficiale Microsoft ed etichetta COA (Certificate of Authenticity) per la ricezione puntuale degli aggiornamenti rilasciati. Se desideri conoscere altri dettagli, li trovi tutti nella descrizione completa.

Si tratta di un prodotto ricondizionato, in condizioni eccellenti, completamente funzionante e che non mostra alcun segno di utilizzo. Le fotografie di Fujitsu Esprimo Q920 sono visibili nella pagina dell’offerta. Come si legge nella scheda, è possibile contare sulla garanzia di un anno.

A proporlo è un venditore italiano con oltre 86.000 feedback positivi già ricevuti dai clienti su eBay a testimonianza della sua affidabilità, al prezzo di soli 129,90 euro e con la possibilità di ottenere uno sconto comprandone più unità. La consegna è immediata, con spedizione gratuita in un paio di giorni: se effettui subito l’ordine, entro fine settimana il Mini PC sarà sulla tua scrivania.

