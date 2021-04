Mini PC Gigabyte Pentium Silver HDMI 4K in offerta

Se siete alla ricerca di un buon mini PC, ma non volete spendere cifre astronomiche, oggi abbiamo una proposta davvero interessante. Si tratta del Gigabyte GB-BLCE-5005R, un piccolo computer della casa taiwanese equipaggiato con processore Intel.

Mini PC Barebone Gigabyte GB-BLCE-5005R: caratteristiche tecniche

Innanzitutto bisogna premettere che si tratta di una soluzione barebone, ovvero non fornita di memoria RAM e dispositivo di archiviazione. Se però da questo può sembrare uno svantaggio, in realtà si tratta di una soluzione per lasciare che sia l’utente ad assemblare il prodotto più conforme alle sue esigenze. Lo slot SODIMM DDR4 permette di scegliere la quantità di memoria RAM, ad esempio, per un massimo di 8GB. Dall’altro lato il bay da 2,5 pollici permette di scegliere la grandezza del disco, così come il tipo, se SSD o HDD. Non manca poi la possibilità di aggiornare il modulo wireless grazie allo slot PCIe M.2 2230. Si tratta quindi di un computer che si adegua alle esigenze individuali di ogni utente, permettendo a conti fatti di risparmiare qualche soldo rispetto a configurazioni simili già pronte.

Dal punto di vista della connettività invece non manca nulla. Le porte USB sono quattro, tutte con specifica USB 3.0 di cui una Type-C. Due le uscite audio/video, entrambe HDMI, che permettono di collegare contemporaneamente due monitor per una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Presente inoltre una porta COM per il collegamento a strumentazioni professionali come i registratori di cassa. Non manca la porta RJ45 Gigabit LAN per ottenere le massime prestazioni di rete grazie alla connessione via cavo. Chiude il modulo wireless incluso che prevede Wi-Fi dual band e Bluetooth 4.2.

Grazie ad un interessante calo di prezzo, è disponibile su Amazon a soli 166,84 euro con uno sconto di circa 30 euro sul prezzo di listino.