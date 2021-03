Mini PC Intel 4 core 6/128GB dual monitor in offerta

Se siete alla ricerca di un buon mini PC, ma che sia piuttosto economico, Amazon ha un’ottima soluzione per voi. Si tratta dell’ACEPC AK2, un piccolo computer con processore Intel quad-core, ideale per casa e ufficio per le attività quotidiane.

Mini PC ACEPC AK2: caratteristiche tecniche

Iniziando proprio dal processore, troviamo un Intel Celeron J3455, CPU da 4 core e 4 thread per una frequenza massima di 2,3GHz. Questo è accompagnato da 6GB di memoria RAM ed uno spazio di archiviazione di 128GB. Naturalmente come da tradizione ACEPC, non manca la possibilità di espandere la memoria di massa aggiungendo un HDD/SSD da 2,5 pollici. Inoltre è presente anche un lettore di schede che permette di espandere ulteriormente tale memoria attraverso una microSD fino a 128GB. Parliamo quindi di una configurazione senza enormi pretese dal punto di vista prestazionale, ma ottima per le funzioni d’ufficio. Una scelta ideale per la gestione di documenti con il pacchetto Office a lavoro, piuttosto che per la didattica a distanza considerata la situazione. Ovviamente è possibile gestire in maniera veloce e fluida la navigazione internet, così come la fruizione dei contenuti multimediali anche con servizi in streaming come Netflix e Prime Video.

Dal punto di vista della connettività troviamo tutto ciò di cui potremmo avere bisogno. Per quanto riguarda le uscite audio/video troviamo ben due uscite HDMI che permettono di collegare 2 monitor con risoluzione fino al 4K a 60Hz. Quattro invece le porte USB di cui due USB 3.0, una porta RJ45 Gigabit LAN ed un jack combinato da 3,5mm per cuffie e microfono. A completare il pacchetto ci pensano le connessioni wireless che prevedono Wi-Fi dual band e Bluetooth 4.2.

Grazie ad un coupon attivabile direttamente dalla pagina prodotto, è possibile acquistare l’AK2 su Amazon a soli 169,90 euro, con uno sconto di 20 euro sul prezzo di listino.