Apple Watch Ultra 3 non sarà un'innovazione

Apple Watch Ultra 3, che dovrebbe essere annunciato dal colosso di Cupertino questo autunno, non sarà una rivoluzione rispetto al modello attualmente in commercio, almeno non stando a quanto riferito dall’analista Ming-Chi Kuo nelle scorse ore.

Apple Watch Ultra 3: poche novità rispetto al modello attuale

Andando più in dettaglio, Kuo ha affermato che Apple Watch Ultra verrà aggiornato entro la fine dell’anno, ma il nuovo modello che avrà pochi aggiornamenti hardware rispetto all’attuale Apple Watch Ultra 2. Non è però dato sapere quali siano le poche modifiche attese, l’analista non ha infatti rivelato le specifiche, sebbene in passato abbia riferito il possibile impiego di parti stampate in 3D.

Mark Gurman di Bloomberg in precedenza ha detto in precedenza che il modello successivo ad Apple Watch Series 9 offrirà il rilevamento della pressione sanguigna e il rilevamento dell’apnea notturna, caratteristiche queste che con ogni probabilità saranno estese anche ad Apple Watch Ultra 3.

Modello Ultra a parte, è bene tenere presente che per l’anno in corso è atteso pure un Apple Watch SE 3, qualora Apple si attenesse a un ciclo di aggiornamento di due anni per il suddetto modello, mentre per quanto riguarda Apple Watch Series 10 non vi è ancora particolare chiarezza.

Gurman ha precedentemente parlato di un Apple Watch X, così denominato per commemorare il decimo anniversario del modello originale che è stato presentato a settembre 2014 e lanciato sul mercato ad aprile 2015, ridisegnato con una cassa più sottile e bande magnetiche, informando che sarebbe stato rilasciato nel 2024 o 2025, per cui non è chiaro se verrà lanciato quest’anno o l’anno prossimo.