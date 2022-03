Mini PC Intel 4 core 8/128GB super espandibile a soli 180 euro

Se stai cercando un computer compatto dalle buone prestazioni, ma compatto e accessibile, l’offerta di oggi fa al caso tuo. Sto parlando del BMax B2Plus, un Mini PC decisamente efficiente equipaggiato con un processore Intel e aggiornabile a Windows 11 che oggi segna un nuovo minimo storico su Amazon: solo 180 euro.

Mini PC BMax B2Plus: caratteristiche tecniche

Il computer ha un design piuttosto minimale con uno chassis completamente in metallo e un coperchio superiore nero lucido che sfoggia il logo dell’azienda. All’interno ospita un processore Intel Celeron N4120 quad-core con una frequenza massima di 2,6GHz, accompagnato da 8GB di memoria RAM e un SSD da 128GB. Lo spazio di archiviazione può essere agevolmente esteso sia sostituendo l’SSD preinstallato che aggiungendo un secondo disco HDD/SSD da 2,5 pollici. Si tratta di una configurazione senza enormi pretese naturalmente, ma più che sufficiente a gestire il lavoro d’ufficio come l’elaborazione dei documenti con il pacchetto Office. Allo stesso modo è una soluzione ideale per la navigazione e la fruizione dei contenuti multimediali. Un’alternativa perfetta ai tradizionali TV Box per accedere alle piattaforme di streaming come Prime Video, Netflix o Disney+.

La connettività, infatti, è completa grazie a 4 porte USB Type-A di cui due con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. A queste si aggiunge una porta USB Type-C con funzione DisplayPort che, insieme alle due uscite HDMI, consente di collegare contemporaneamente 3 monitor con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Presente la porta RJ45 Gigabit LAN che garantisce le massime prestazioni di rete in termini di velocità e stabilità. Completano la dotazione le immancabili connessioni wireless che offrono il Wi-Fi dual-band ed il Bluetooth. Inoltre, il processore è già inserito nell’elenco di compatibilità Microsoft e potrai effettuare gratuitamente l’upgrade a Windows 11 non appena sarà disponibile.

Grazie ad un coupon di 15 euro, che si somma allo sconto del 15%, puoi acquistare il BMax B2Plus su Amazon a soli 180,49 euro per un risparmio di circa 50 euro sul prezzo di listino.

