Mini PC con Intel Core, 16/512 GB e W11: DOPPIO SCONTO

Il Mini PC giusto da mettere sulla scrivania è in doppio sconto su Amazon: è ACEMAGICIAN AD15, con un comparto hardware e una potenza di calcolo da top di gamma, ideali per la produttività, lo studio e l’intrattenimento nel tempo libero. Devi solo attivare il coupon dedicato. Il sistema operativo è Windows 11. Ha preso il via la Festa delle Offerte di Primavera sull’e-commerce, l’evento che ti consente di trovare le migliori occasioni a un prezzo conveniente.

Mini PC in doppio sconto: l’affare ACEMAGICIAN AD15

Tutto è racchiuso in un case compatto (8,3x15x7,5 centimetri) e dallo stile elegante. Ecco le specifiche tecniche in dotazione: processore Intel Core i5-12450H con chip grafico Intel UHD 1200, 16 GB di RAM di tipo DDR4 (espandibile fino a 64 GB), un’unità SSD M.2 2280 da 512 GB per l’archiviazione dei dati e i moduli Wi-Fi e Bluetooth per la connettività wireless, quattro porte USB 3.0, una USB-C con uscita video che si aggiunge ai due output HDMI 2.0 per il collegamento simultaneo a un massimo di tre monitor con supporto alla risoluzione 4K, jack audio e slot Ethernet. Per altri dettagli rimandiamo alla scheda completa.

Approfittando della promozione in corso puoi acquistare il Mini PC di ACEMAGICIAN (modello AD15) al prezzo finale di soli 320 euro, grazie al doppio sconto proposto dall’e-commerce: non devi far altro che attivare il coupon dedicato. Scegliendo di comprarne due otterrai un ulteriore -5%.

Amazon ti aspetta con la Festa delle Offerte di Primavera fino al 25 marzo. Fai un salto all’indirizzo amazon.it/springdealdays per trovare il tuo affare, senza bisogno di un abbonamento Prime.