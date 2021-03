Mini PC Intel Core i5 scontato di oltre 50 euro

In questa serata di lunedì vogliamo consigliarvi un secondo mini PC, più economico rispetto al precedente, ma comunque valido. Si tratta del Beelink U57 con processore Intel Core, un PC piuttosto potente per tutte le esigenze quotidiane, a casa e in ufficio.

Mini PC Beelink U57: caratteristiche tecniche

Iniziando proprio dal processore ritroviamo un Intel Core i5-5257U, una CPU da 2 core e 4 thread grazie al supporto all’Hyper-Threading di Intel. Questa è supportata da 8GB di memoria RAM ed un SSD da 256GB. Non mancano le possibilità di espansione, in questo caso decisamente interessanti. È possibile, infatti, estendere l’archiviazione di massa sostituendo sia l’SSD preinstallato, con uno M.2 2280 più capiente (fino a 1TB), o aggiungendo un HDD/SSD da 2,5 pollici fino a 2TB. Inoltre può essere portata la memoria RAM fino a 16GB. Una configurazione perfetta per la didattica a distanza così come per la gestione dei documenti tramite pacchetto Office di Microsoft.

Dal punto di vista delle connessioni abbiamo tutte le porte di cui potremmo avere bisogno. Le USB sono quattro di cui due USB 3.0, a cui si somma una quinta porta frontale USB Type-C. Due invece le uscite HDMI che permettono di connettere contemporaneamente due monitor con risoluzione fino al 4K a 60Hz. Non manca ovviamente la porta RJ45 Gigabit LAN per utilizzare la connessione via cavo ethernet, per una maggiore stabilità e velocità della rete, così come il jack da 3,5mm combinato per microfono e cuffie/altoparlanti. Chiudono il cerchio le connessioni wireless che prevedono Wi-Fi dual band e Bluetooth 4.0.

Grazie alle offerte di Amazon, il PC può essere acquistato per soli 296,65 euro con uno sconto di 52,35 euro sul prezzo di listino.