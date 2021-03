Mini PC Intel i3 10 gen 16/512GB a meno di 500 euro

Come di consueto anche oggi arriva il nostro consiglio per un buon mini PC. Oggi vi riportiamo un’offerta lampo davvero eccezionale di Amazon sul Beelink SEi, un piccolo computer con processore Intel Core ottimo in ogni circostanza.

Mini PC Beelink SEi: caratteristiche tecniche

Partendo proprio dal processore ritroviamo un Intel Core i3-10110U, una CPU da 2 core e 4 thread per una frequenza massima di ben 4,1GHz. Questo è affiancato da 16GB di memoria RAM DDR4 ed un SSD NVMe da 512GB. Naturalmente non mancano le possibilità di espansione, sostituendo l’SSD con uno fino a 2TB o aggiungendo un secondo HDD/SSD da 2,5 pollici. L’espandibilità però non si ferma qui, infatti è possibile aumentare la memoria RAM fino alla bellezza di 64GB. Si tratta di una configurazione estremamente performante, adatta praticamente a qualsiasi utilizzo. Una soluzione salvaspazio ideale da tenere in casa per lo studio o il lavoro, in un periodo in cui quasi ogni attività si svolge a distanza, ma che si adatta perfettamente all’ufficio.

Dal punto di vista delle connettività non manca davvero nulla. Ritroviamo quattro porte USB tutte USB 3.0, a cui si somma una porta USB Type-C frontale. Due invece le porte HDMI che, insieme alla USB-C, permettono di collegare ben 3 monitor contemporaneamente con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Non mancano naturalmente la porta RJ45 Gigabit LAN per la connessione via cavo, ed il jack combinato da 3,5mm per cuffie e microfono. Chiudono il cerchio le connessioni wireless che prevedono il Wi-Fi 6 dual band ed il Bluetooth 5.1 grazie al chip Intel AX200.

Grazie ad un coupon attivabile direttamente dalla pagina prodotto, è possibile acquistare il PC su Amazon a soli 469 euro con uno sconto di ben 40 euro sul prezzo di listino.