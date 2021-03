Mini PC Intel i5 16/512GB 3 monitor in offerta

In questo articolo vogliamo consigliarvi un ottimo mini PC di Beelink, azienda che ormai da diverso tempo si lascia apprezzare per il suo rapporto qualità/prezzo. Si tratta del Beelink GTI, un computer con processore Intel Core ad alte prestazioni adatto per ogni esigenza.

Mini PC Beelink GTI: caratteristiche tecniche

Partendo proprio dal processore, ritroviamo un Intel Core i5-8259U, potente CPU da 4 core ed 8 thread grazie al supporto all’Hyper-Threading di Intel. Questo è affiancato da 16GB di memoria RAM DDR4 e un SSD NVMe da 512GB. Molto interessanti le possibilità di espansione, che permettono di aumentare non solo l’archiviazione di massa, ma anche la memoria RAM fino a 32GB su una configurazione dual channel. Ottimo il sistema di dissipazione che prevede due ventole ed un dissipatore a doppia heatpipe. Menzione particolare va sicuramente al microfono ed il lettore di impronte, entrambi integrati. Il primo permette di utilizzare il PC direttamente con la voce, attraverso l’assistente vocale Cortana di Microsoft preinstallato su Windows 10. Il secondo invece aggiunge un ulteriore sistema di sicurezza, permettendo di impostare la propria impronta per l’avvio del sistema operativo. Si tratta di una configurazione ad alte prestazioni adatta anche ai carichi di lavoro più pesanti. Ideale quindi sia a casa per le attività quotidiane, sia in ufficio per l’utilizzo professionale, con un impiego di spazio ridotto al minimo indispensabile.

Dal punto di vista delle connessioni non manca nulla. Le porte USB sono ben 6, di cui quattro USB 3.0, a cui si somma un’ulteriore porta USB Type-C frontale. Quest’ultima abbinata all’uscita HDMI e quella DisplayPort permette di collegare contemporaneamente fino a 3 monitor con risoluzione 4K a 60Hz. Due anche le porte RJ45 Gigabit LAN che permettono di combinare la velocità di trasferimento di due diverse reti cablate. Chiudono le connessioni wireless che includono il nuovissimo Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0.

Grazie alle offerte di Amazon, è possibile acquistare il Beelink GTI a soli 549 euro grazie ad un doppio sconto, uno dei quali è attivabile tramite coupon direttamente dalla pagina prodotto, con uno sconto di 40 euro sul prezzo di listino.