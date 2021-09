Mini Pc Intel i5 con doppio sconto: un affare da non lasciarsi sfuggire

Anche oggi vogliamo proporti un Mini PC di fascia alta, indirizzato a chi vuole contenere l’ingombro sulla propria scrivania, senza rinunciare alle performance. Si tratta del Beelink SEi 8 alimentato da un processore Intel Core, in grado di sostituire un desktop, proposto da Amazon con un doppio sconto.

Mini PC Beelink SEi8 Intel Core i5-8279U: caratteristiche tecniche

Il processore che equipaggia il PC è un Intel Core i5-8279U, una CPU da 4 core e 8 thread per una frequenza massima di 4,1GHz. A questa si affiancano 8GB di memoria RAM ed un SSD NVMe da 256GB. Naturalmente il tutto è completamente espandibile, a partire dalla RAM che può essere portata a ben 32GB grazie con una configurazione dual channel. Per quanto riguarda l’archiviazione invece, è possibile sia sostituire l’SSD preinstallato con uno fino a 2TB, sia aggiungere un secondo disco HDD/SSD da 2,5 pollici anche in questo caso con una capacità massima di 2TB. Si tratta quindi di una configurazione che fa delle prestazioni il suo punto di forza, rivolta a chi vuole impiegarlo per l’uso professionale con flussi di lavoro importanti. Tuttavia, rappresenta un’ottima soluzione casalinga per lo studio o l’intrattenimento, riducendo nettamente l’ingombro rispetto ad un tradizionale preassemblato.

Dal punto di vista della connettività non manca assolutamente nulla. Le porte USB sono 4, tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati, a cui si aggiunge una quinta porta Type-C. Ideale sia per effettuare rapidamente i backup, sia per chi utilizza un numero consistente di periferiche esterne e non vuole rinunciare alla velocità di ognuna. Due le uscite audio/video, entrambe HDMI, che permettono di collegare fino a 2 monitor con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Presente la porta RJ45 Gigabit LAN, così come le connessioni wireless che includono Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1.

Grazie ad un coupon di 33 euro, a cui si somma lo sconto preapplicato di 51 euro, il Mini PC è acquistabile su Amazon a soli 425 euro per un risparmio di oltre 80 euro.