Affare: Mini PC Lenovo con W11Pro e Office a 154€

Quanto costa un Mini PC? Meno di quanto pensi, soprattutto se si ha a disposizione il tempo (e la pazienza) per scandagliare la rete alla ricerca di un buon affare. Lo abbiamo fatto per te e oggi ti segnaliamo il modello Lenovo ThinkCentre M93p in vendita su Amazon a soli 154 euro. Adatto a gestire le operazioni base della produttività, è anche l’ideale per studio, navigazione e intrattenimento multimediale.

Lenovo ThinkCentre M93p: cosa offre il Mini PC

Passiamo in rassegna le sue specifiche tecniche più importanti. Sotto la scocca nasconde un processore Intel Core i5, 8 GB di RAM, unità SSD da 256 GB per l’archiviazione dei dati, uscite video DisplayPort e VGA per la connessione ai monitor, Ethernet, porte USB 3.0 e jack audio. Tutto questo in dimensioni contenute, pari a 18,5×5,8×19,1 centimetri. In dotazione anche un adattatore Wi-Fi per la connettività wireless. Si tratta di un prodotto ricondizionato, con garanzia di 24 mesi per ogni componente. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella descrizione completa.

Il sistema operativo è Windows 11 Pro e in dotazione c’è il software Office 2021 con Word, Excel, PowerPoint e tutti gli altri applicativi necessari alla gestione dei documenti. In questo momento ha la possibilità di acquistare Lenovo ThinkCentre M93p al prezzo finale di soli 154 euro, grazie allo sconto Amazon proposto oggi sull’e-commerce.

Amazon garantisce la disponibilità immediata con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno: ciò significa che, se lo ordini subito, entro domani il Mini PC sarà sulla tua scrivania.

