Mini PC (M1, CPU Intel, 16/512GB): a questo prezzo è un affare

KUU M1 è un Mini PC con tutto ciò che serve per il lavoro, lo studio e l’intrattenimento multimediale nel tempo libero. Oggi può essere tuo con uno sconto molto interessante su Amazon. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale per ricevere tutti gli aggiornamenti e le nuove funzionalità distribuite da Microsoft.

KUU M1: lo sconto di Amazon sul Mini PC

Ecco quali sono le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: processore Intel N100 per garantire una potenza di calcolo più che sufficiente a gestire le operazioni della produttività quotidiana, 16 GB di RAM con tecnologia LPDDR5, unità SSD da 512 GB di tipo M.2 per l’archiviazione dei dati, moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 per la connettività wireless e una gamma completa di porte fisiche come mostrato dall’immagine qui sotto, tra le quali sono presenti due slot Ethernet e altrettante uscite video con supporto alla risoluzione 4K. Tra le altre caratteristiche spicca un design compatto e dallo stile elegante, come visibile nelle immagini qui allegate. Per conoscere altre informazioni, dai uno sguardo alla descrizione completa.

In questo momento puoi mettere sulla scrivania KUU M1, nella configurazione appena descritta, al prezzo finale di soli 179 euro, approfittando dello sconto da ottenere semplicemente attivando il coupon dedicato. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva accessibile l’offerta.

In chiusura, vale la pena aggiungere che Amazon garantisce la disponibilità immediata del Mini PC, occupandosi direttamente della sua spedizione, con la consegna gratuita a domicilio prevista già entro domani per chi sceglie di effettuare subito l’ordine. Serve aggiungere altro?