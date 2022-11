Un mostro di Mini PC al suo prezzo minimo storico

Una enorme potenza di calcolo racchiusa in un formato davvero compatto: Minisforum DeskMini TH50 è il Mini PC giusto per l’ambito professionale, un compagno fidato per la produttività quotidiana. Oggi merita una segnalazione su queste pagine poiché proposto su Amazon al suo prezzo minimo storico: per approfittarne non bisogna far altro che attivare il coupon sconto dedicato, con un semplice click.

Mini PC: Minisforum DeskMini TH50 è l’affare del giorno

Diamo uno sguardo a quelle che sono le sue specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: processore Intel Core i5-11320H, chip grafico Intel Iris Xe, 16 GB di RAM LPDDR4, unità SSD PCIe da 256 GB per l’archiviazione dei dati, Wi-Fi dual band e Bluetooth. Le porte di connessione sono quelle visibili nell’immagine qui sotto ovvero quattro porte USB 3.1 Type-A, due USB 2.0 Type-A, due USB-C (una Thunderbolt 4 e l’altra per l’alimentazione), uscite video HDMI e DisplayPort per il collegamento a più monitor in contemporanea, due slot Ethernet 2.5G e due jack audio. Per tutti gli altri dettagli consultare la scheda del prodotto.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft. Oggi hai la possibilità di acquistare Minisforum DeskMini TH50 al prezzo finale di soli 499 euro, grazie al coupon Amazon da attivare in un click.

La disponibilità del Mini PC è immediata, con spedizione gratuita a domicilio: se lo ordini subito domani sarà già sulla tua scrivania.

