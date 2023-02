Mini PC, che mostro: Minisforum NAD9 in sconto di 150€

Minisforum NAD9 è un Mini PC proposto dal brand con la serie Neptune che racchiude in un ingombro ridotto al minimo una potenza di calcolo enorme, adatta a supportare anche i compiti più pesanti. Pensato per soddisfare ogni esigenza nell’ambito della produttività, è protagonista oggi di un’ottima offerta Amazon che lo porta al prezzo minimo storico grazie a uno sconto di 150 euro rispetto al listino.

Minisforum NAD9, non il solito Mini PC: l’offerta

Anzitutto, il sistema operativo preinstallato: è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft che garantisce la ricezione di tutti gli aggiornamenti rilasciati, ma chi lo desidera può optare per una distribuzione Linux. Poi, le specifiche tecniche, il vero punto di forza di un dispositivo. Nel design compatto, tipico di questa categoria, troviamo un processore Intel Core i9-12900H affiancato da GPU Intel Iris Xe, 32 GB di RAM DDR4 e un’unità SSD (PCIe 4.0 NVMe M.2 2280). Non mancano le possibilità di espansione Completano la dotazione Wi-Fi, Bluetooth e una gamma completa di porte per la connettività, come mostrato nell’immagine qui sotto: USB 3.2 Type-A e Type-C, slot Ethernet, uscite video HDMI e DisplayPort, jack audio ecc. Per conoscere tutte le altre informazioni puoi consultare la scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare Minisforum NAD9 al prezzo finale di 909 euro, grazie allo sconto di 150 euro proposto dall’e-commerce: un vero affare considerando l’affidabilità del brand e la qualità del prodotto. Tutto ciò che devi fare per approfittarne è attivare il coupon dedicato.

Amazon garantisce la disponibilità immediata del Mini PC, con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno: se lo ordini subito, entro domani sarà sulla tua scrivania, pronto ad affiancarti per svolgere qualsiasi compito. È inclusa anche la staffa VESA che permette di montarlo dietro al monitor.

