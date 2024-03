Mini PC mostruoso (Ryzen 7, 32GB RAM e SSD 512GB) in DOPPIO SCONTO Amazon

Il doppio sconto attivo su Amazon per questo Mini PC con caratteristiche tecniche all’avanguardia è un vero e proprio affare. Ti basta aprire la pagina, spuntare la casella del coupon, attivare il codice promozionale che trovi subito sotto per pagarlo con un risparmio di quasi 200 euro rispetto al prezzo originale.

Mini PC in doppio sconto: la scheda tecnica

Il Mini PC in questione, del marchio Acemagician, ti sorprende prima di tutto per il suo design futuristico, con una struttura verticale e retroilluminazione RGB colorata che crea un’atmosfera piacevole ed elegante.

Il PC ti permette di scegliere fra tre differenti modalità – prestazioni, equilibrata e risparmio energetico – in modo da adattarsi alle tue esigenze a seconda di quello che stai facendo.

Passando alle caratteristiche tecniche vere e proprie abbiamo invece un processore AMD Ryzen7 5800U con frequenza di clock massima a 4,4GHz, ben 32GB di memoria RAM DDR4 e 512GB di spazio di archiviazione con SSD NVME: una combinazione ideale per task che richiedono molta memoria e archiviazione rapida.

Un piccolo computer capace di fornirti insomma prestazioni sorprendenti: approfitta del doppio sconto su Amazon attivando sia il coupon che il codice promozionale che trovi in pagina per pagarlo a quasi 200 euro in meno rispetto al costo originale.