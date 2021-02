Mini PC MSI Cubi 5: Intel i3 e 8GB di RAM a 100€ in meno!

Nella giornata di oggi vogliamo proporvi un Mini PC che di “mini” ha solo le dimensioni dato che, tra le caratteristiche principali, troviamo un Intel Core i3 di decima generazione. Si tratta dell’MSI Cubi 5 10M-033EU, un piccolo PC dalle grandi prestazioni e grossi margini di espandibilità, che oggi potete acquistare a soli 399,99 euro su Amazon grazie a un’offerta di oltre 100 euro sul prezzo di listino.

Mini PC MSI Cubi 5: caratteristiche tecniche

Partendo proprio dal processore, ritroviamo un Intel Core i3-10110U, una CPU da 2 core e 4 thread che supporta la tecnologia Hyper-Threading. Questo è accompagnato da 8GB di memoria RAM ed un SSD da 256GB espandibile tramite un HDD/SSD da 2,5 pollici o una scheda TF. In più, rispetto alla maggior parte dei prodotti in questa categoria, è possibile sostituire i moduli di memoria RAM configurati in dual-channel per portarli fino a 64GB complessivi.

Dal punto di vista della connessione non manca nulla. Sono presenti ben 6 porte USB, di cui tre USB 3.0, ed una USB 3.2 Type-C. Presente ovviamente la porta RJ45 Gigabit LAN per la connessione via cavo, in modo da ottenere una maggiore velocità e stabilità della rete. Tuttavia per chi apprezza l’assenza di cavi, è presente la connessione Wi-Fi dual band insieme a quello Bluetooth per il collegamento delle periferiche esterne. Per quanto riguarda, invece, le uscite audio/video ritroviamo sia una porta HDMI che una DisplayPort che insieme alla USB Type-C permettono di collegare fino a 3 monitor contemporaneamente.

Grazie ad un’offerta lampo su Amazon, è possibile acquistare l’MSI Cubi 5 con Windows 10 preinstallato e supporto a Linux a soli 399,99 euro con uno sconto di oltre 100 euro sul prezzo di listino.