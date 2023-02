Mini PC MSI con processore Intel a soli 159 euro

Con un design elegante e curato nei minimi dettagli, MSI CUBI N JSL è un Mini PC adatto a gestire le operazioni base della produttività così come le sessioni di studio, di navigazione e l’intrattenimento multimediale. Oggi si trova in sconto su Amazon grazie a un’offerta proposta dall’e-commerce con disponibilità immediata e spedizione grautita.

MSI CUBI N JSL: prezzo stracciato per il Mini PC

Si tratta di un dispositivo barebone che support fino 16 GB di RAM DDR4 (due slot) e hard disk o unità SSD per l’archiviazione dei dati. Tra le specifiche tecniche troviamo un processore quad core Intel Pentium N6000, Wi-Fi, Bluetooth, porta Ethernet, quattro USB 3.2 Type-A, jack audio, uscite video HDMI e VGA. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella descrizione completa.

È garantita la compatibilità con Windows e altri sistemi operativi. Volendo, lo si può montare dietro al monitor grazie al supporto per lo standard VESA 100×100. In questo momento hai la possibilità di acquistare MSI CUBI N JSL al prezzo finale di soli 159 euro.

Amazon garantisce la disponibilità immediata con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno.

