Mini PC NiPoGi AK1 Plus: l'AFFARE di fine anno (-25%)

Il mini PC NiPoGi AK1 Plus è l’affare dell’anno su Amazon, con uno sconto del 25% per salutare il nuovo anno. Equipaggiato con l’ultimo processore Intel Alder Lake-N95 fino a 3,4 GHz, offre prestazioni superiori del 30% rispetto ai modelli precedenti. Questo mini PC è una scelta ideale per intrattenimento visivo, streaming, navigazione web e lavoro, garantendo un’esperienza fluida e affidabile. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo competitivo di soli 209,00 euro, anziché 279,99 euro.

Mini PC NiPoGi AK1 Plus: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

La combinazione di un SSD DDR4 da 16 GB e uno spazio di archiviazione di 512 GB, con supporto all’espansione tramite SSD/HDD SATA da 2,5″, permette di gestire file di grandi dimensioni e migliorare la velocità di esecuzione. Funzionalità come Wake On LAN, PXE Boot, RTC Wake e Auto Power On contribuiscono alla flessibilità dello storage. Inoltre, un punto forte del NiPoGi AK1 Plus è la sua capacità di supportare la visualizzazione 4K UHD e il doppio schermo. La grafica Intel UHD integrata garantisce un’elaborazione delle immagini veloce, mentre le due porte HDMI consentono di collegare due schermi contemporaneamente, migliorando l’efficienza del lavoro.

La connettività è al centro dell’esperienza utente, con WiFi 2.4G/5G stabile e Bluetooth 4.2. La connessione senza problemi, la possibilità di navigare, guardare film e scaricare file senza buffering, insieme alla flessibilità di utilizzare tastiere e mouse wireless tramite Bluetooth, rendono questo mini PC una potente workstation.

La confezione include il mini PC, cavo HDMI, supporto VESA, alimentatore e manuale utente. Approfitta subito di questa offerta speciale su Amazon e acquista il NiPoGi AK1 Plus al prezzo competitivo di soli 209,00 euro, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.