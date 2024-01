Mini PC NiPoGi AK1 Plus: super qualità in SUPER sconto (-28%)

Se sei alla ricerca di un mini PC che offre prestazioni eccezionali in un formato compatto, il NiPoGi AK1 Plus è la soluzione ideale per te. Con un mega sconto del 28% su Amazon, ora è il momento perfetto per acquistare questo straordinario dispositivo, al prezzo competitivo di soli 209,00 euro, anziché 289,00 euro. Fidati di noi se ti diciamo che è davvero difficile trovare di meglio a questo prezzo.

Mini PC NiPoGi AK1 Plus: le scorte a disposizione sono limitate

Il segreto del successo del NiPoGi AK1 Plus risiede nel suo processore Intel Alder Lake-N95 di ultima generazione. Con frequenze fino a 3,4 GHz, 4 core e 4 thread, questo processore offre un aumento delle prestazioni del 30% rispetto ai modelli precedenti. Che tu stia lavorando su compiti intensivi, godendoti lo streaming video o navigando sul web, il NiPoGi AK1 Plus garantisce un’esperienza fluida e reattiva.

La capacità di archiviazione di questo mini PC è altrettanto impressionante. Con un SSD DDR4 da 16 GB e 512 GB, avrai spazio sufficiente per salvare file di grandi dimensioni e migliorare la velocità di esecuzione. Inoltre, la possibilità di espandere lo storage con un SSD/HDD SATA da 2,5″ offre un livello di flessibilità che pochi mini PC possono eguagliare.

Grazie alla grafica Intel UHD integrata, il NiPoGi AK1 Plus supporta la risoluzione 4K UHD, garantendo un’esperienza visiva straordinaria. Le due porte HDMI consentono il supporto per il doppio schermo, offrendoti la possibilità di gestire diverse attività contemporaneamente e aumentare la tua produttività.

La connettività è un punto di forza di questo mini PC, con supporto per WiFi 2.4G/5G stabile e Bluetooth 4.2. Sia che tu stia navigando in Internet, guardando film o collegando periferiche wireless come tastiere e mouse, il NiPoGi AK1 Plus offre una connessione affidabile e senza problemi.

La confezione include il mini PC, un cavo HDMI, un supporto VESA, un alimentatore e un manuale utente. Inoltre, NiPoGi offre una garanzia di soddisfazione di 1 anno e supporto tecnico a vita per garantire la tua tranquillità. Non perdere l’opportunità di possedere questo prodotto di alta qualità a un prezzo speciale di soli 209,00 euro. Acquista il NiPoGi AK1 Plus su Amazon oggi stesso e scopri il significato di potenza e versatilità in un formato compatto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.