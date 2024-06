Mini PC NiPoGi AM02: IMPERDIBILE a questo prezzo

Oggi è il momento perfetto per approfittare di un’offerta imperdibile su Amazon. Il Mini PC NiPoGi AM02 è in super sconto del 11% per un periodo limitato. Questo dispositivo di alta qualità è un concentrato di potenza e versatilità, ideale per soddisfare una vasta gamma di esigenze, dal gaming al lavoro d’ufficio, fino all’uso come media center o mini server. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 339,00 euro, anziché 379,00 euro.

Mini PC NiPoGi AM02: questa offerta è a tempo limitato

Il cuore del NiPoGi AM02 è la potente CPU AMD Ryzen 7 5700U, con una frequenza che va da 1,8 GHz fino a 4,3 GHz e 8 MB di cache. Questa combinazione garantisce prestazioni eccezionali, supportate dalla grafica Radeon RX Vega 8, capace di offrire un’esperienza visiva fluida e dettagliata. Il sistema operativo Windows 11 Home è preinstallato, assicurando un ambiente di lavoro moderno e intuitivo.

La capacità di archiviazione del NiPoGi AM02 è notevole: con 16 GB di RAM DDR4, espandibile fino a 64 GB, e un SSD M.2 Nvme da 512 GB, avrai spazio a sufficienza per tutti i tuoi file e applicazioni. Questo rende il mini PC un partner ideale per giochi, attività quotidiane, email e navigazione web.

Una delle caratteristiche distintive del NiPoGi AM02 è la sua capacità di gestire due display 4K a 60 Hz tramite le porte HDMI e DisplayPort. Questa funzione di uscita a doppio display ti consente di multitasking senza sforzo, sia che tu stia lavorando, guardando video in streaming o modificando contenuti multimediali.

La grafica Radeon RX Vega 8 garantisce prestazioni visive straordinarie, mentre il supporto per Wi-Fi 6 assicura una connettività wireless ultra veloce.

Il NiPoGi AM02 è dotato di una porta RJ-45 LAN Gigabit Ethernet, che supporta velocità di trasferimento dati elevate, rendendolo perfetto anche per il gaming online e lo streaming. Inoltre, questo mini PC offre funzionalità avanzate come Auto Power On, PXT Boot, WOL e RTC Boot, facilitando la gestione del dispositivo in ambienti aziendali.

Questo mini PC non solo ottimizza il tuo spazio di lavoro grazie alle sue dimensioni compatte, ma offre anche un supporto tecnico a vita, una garanzia di un anno e un servizio clienti disponibile 24 ore su 24. Non perdere questa occasione unica di acquistare il NiPoGi AM02 con un fantastico sconto del 11% su Amazon e rivoluziona il tuo modo di lavorare e giocare, al prezzo speciale di soli 339,00 euro.