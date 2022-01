Un Mini PC in borsa (Intel, 8/128 GB): COUPON -60€

Difficile trovare di meglio per chi è alla ricerca di un Mini PC da dedicare alla produttività o alla didattica a distanza: questo modello di NiPoGi è disponibile oggi su Amazon con un coupon sconto dal valore di 60 euro da attivare in un semplice click. Ha tutto ciò che serve per lavorare e studiare, ma anche per navigare e per l'intrattenimento multimediale.

Mini PC NiPoGi: qualità-prezzo senza concorrenti

Per comprendere quali sono le sue potenzialità è sufficiente dare uno sguardo alle specifiche tecniche principali: processore Intel Celeron J3455, GPU ‎Intel HD Graphics 500, 8 GB di RAM, SSD da 128 GB per l'archiviazione dei dati, due uscite video HDMI con supporto alla risoluzione 4K e alle configurazioni dual-monitor, lettore microSD, slot Ethernet, una serie di porte USB, WiFi e Bluetooth. Se hai bisogno di altre informazioni, le trovi tutte nella descrizione completa.

Le dimensioni sono davvero compatte: solo ‎13,5×13,5×4,5 centimetri, il peso si attesta a 1 Kg: lo puoi portare con te in borsa o nello zaino. Lato software, il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro con licenza ufficiale, come riportato nella scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare questo Mini PC del marchio NiPoGi al prezzo finale di soli 169,90 euro invece di 229,90 euro come da listino, con disponibilità immediata e spedizione gratuita gestita direttamente da Amazon. Se lo compri oggi, domani sarà sulla tua scrivania.