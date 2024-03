Mini PC NiPoGi: prezzo RIDICOLO su Amazon (-37%)

Se sei alla ricerca di un mini PC potente e versatile che si adatti alle tue esigenze senza svuotare il tuo portafoglio, il mini PC NiPoGi AK1PLUS è qui per te, e oggi è in vendita su Amazon con un mega sconto del 37%. Approfitta subito di questo affare e acquistalo al prezzo incredibile di soli 199,99 euro, anziché 319,00 euro.

Mini PC NiPoGi: questa offerta potrebbe finire da un momento all’altro

Dotato del processore Intel Alder Lake-N100, questo mini PC offre prestazioni straordinarie, superando di gran lunga il suo predecessore, l’Intel Jasper Lake N5105, con un aumento delle prestazioni del 25%. Che tu stia lavorando su documenti d’ufficio, guardando film in 4K o navigando sul web, il NiPoGi AK1PLUS è pronto a soddisfare ogni tua esigenza.

Ma le sorprese non finiscono qui. Con 16 GB di RAM DDR4 e uno spazio SSD M.2 NVMe PCIe3.0 da 512 GB, questo mini PC offre una velocità e una capacità di archiviazione senza precedenti, garantendo che tu possa lavorare senza problemi e archiviare tutti i tuoi file importanti.

La grafica Intel UHD 24EU ti offre un’esperienza visiva incredibile, consentendoti di goderti i tuoi contenuti preferiti in 4K. E con la doppia porta HDMI 2.0, puoi collegare due monitor contemporaneamente, aumentando la tua produttività e migliorando il tuo flusso di lavoro.

Ma le prestazioni non sono l’unica cosa che rende il NiPoGi AK1PLUS un vero affare. Con WiFi6 e Bluetooth 5.2 integrati, puoi godere di una connessione veloce e stabile in qualsiasi momento. E con una serie di porte, tra cui LAN 1000 Mbps, USB 3.2 Tipo A e USB 3.0 Tipo A, avrai tutte le connessioni di cui hai bisogno per soddisfare le tue esigenze quotidiane.

Non lasciarti sfuggire questa occasione unica. Acquista il mini PC NiPoGi AK1PLUS oggi stesso su Amazon e scopri tutto ciò che può fare per te. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione stanno andando a ruba al prezzo ridicolo di soli 199,99 euro.