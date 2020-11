Mini PC fanless con Windows 10 Pro a soli 103€

Ultimamente vi abbiamo parlato di alcuni Mini Pc in sconto su Amazon, ma finora pochi sono quelli che si sono avvicinati alla soglia dei 100 euro mostrando, comunque, un hardware di tutto rispetto. È arrivato quindi il momento di parlarvi del Mini PC della Minis Forum in offerta lampo a soli 103,99 euro su Amazon. Affidabilità, robustezza e silenziosità sono i suoi principali pregi.

Mini PC Minis Forum: tanta potenza ad un prezzo piccolo piccolo

Questo Mini PC presenta il sistema operativo Windows 10 Pro a 64 bit preinstallato e supporta Ubuntu 16.04. All’interno troviamo un processore Intel Atom x5-Z8350 Quad-Core (2 MB di cache, fino a 1,92 GHz di frequenza operativa) che garantisce prestazioni molto elevate e basso consumo energetico.

Tra le varie uscite, quali porta VGA e una porta HDMI per collegare due display, 2 porte USB 2.0 e 1 porta USB 3.0, una porta jack per il collegamento delle cuffie, uno slot per MicroSD fino a 128 GB e una porta LAN fino a 1 Gbps, troviamo anche un’uscita 4K Ultra-HD nativa, che offre un’eccellente qualità delle immagini e può essere ideale per l’intrattenimento domestico come guardare video o giocare.

Il Mini PC è dotato di 4 GB di RAM DDR3L, ha una scheda grafica Intel UHD Graphics 400 per godere di un’ottima grafica e sfruttare l’uscita 4K Ultra-HD e ha 64 GB di SSD espandibili fino a 128 GB di MicroSD o 2 TB di HDD esterno. Una delle chicche più interessanti è la dissipazione silenziosa del calore che non utilizza alcuna ventola, ma sfrutta uno speciale raffreddamento a tubo di calore (heat pipe). Per quanto riguarda la connettività, infine, troviamo il Bluetooth 4.1 e il supporto al Wi-Fi dual band.

Con le dimensioni di appena 20.6 x 13.2 x 6 cm e un peso 660 grammi, questo Mini PC può essere montato facilmente dietro qualsiasi monitor o trasportato liberamente dentro zaini e borse. Non fatevi, quindi, scappare questa esclusiva offerta a tempo Amazon per portarvelo a casa ad un prezzo davvero competitivo.