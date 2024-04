Mini PC (Ryzen 5, 16/500GB) in FORTE SCONTO: è Beelink SER5

Non devi nemmeno attivare un coupon: lo sconto automatico su Amazon che oggi vede protagonista Beelink SER5 lo rende un affare da cogliere al volo per chi vuole mettere un Mini PC sulla scrivania. Si tratta di un’offerta a tempo, non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile. Le sue caratteristiche lo rendono adatto alla produttività, grazie a una potenza di calcolo adeguata. È perfetto anche per lo studio, per la navigazione e per l’intrattenimento multimediale nel tempo libero.

Beelink SER5: le specifiche del Mini PC

Il comparto hardware è spinto dal cuore pulsante del processore AMD Ryzen 5 5560U, affiancato dalla GPU AMD Radeon integrata, da 16 GB di RAM (espandibile fino a 64 GB) e da un’unità SSD M.2 da 500 GB per lo storage (espandibile fino a 2 TB). Ci sono poi i moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 per la connettività wireless, tre porte USB 3.2 e una USB 2.0 Type-A, le uscite video HDMI e DisplayPort, lo slot Ethernet e il jack audio. Per tutti altri dettagli e informazioni più approfondite rimandiamo alla scheda del prodotto.

Un altro punto di forza è quello costituito dalle dimensioni compatte: 126x113x40 millimetri. In questo momento, il Mini PC di Beelink (modello SER5) può essere tuo al prezzo finale di soli 289 euro, grazie al forte sconto applicato in automatico da Amazon.

La disponibilità è immediata con spedizione gratuita e consegna assicurata già entro domani per chi effettua subito l’ordine. Nella confezione sono inclusi l’adattatore per l’alimentazione, due cavi HDMI, la staffa VESA per l’eventuale montaggio dietro al monitor e il manuale utente.