Mini PC (Ryzen 7, 16/512GB) a metà prezzo con questo coupon

Ecco un ottimo affare da cogliere al volo e da mettere sulla scrivania: il Mini PC di AskHand è proposto oggi a metà prezzo su Amazon. È dotato di caratteristiche che lo rendono adatto alla produttività, allo studio, alla navigazione e all’intrattenimento nel tempo libero. Per approfittarne non devi far altro che attivare il coupon dedicato.

AskHand: caratteristiche e specifiche del Mini PC

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale per la ricezione degli aggiornamenti. Ecco le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: processore AMD Ryzen 7 5700U con chip grafico AMD Radeon, 16 GB di RAM (espandibile fino a 64 GB), unità SSD da 512 GB per l’archiviazione dei dati (espandibile fino a 1 TB), moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 per la connettività wireless e una gamma completa di porte sul case comprese due HDMI con supporto alla risoluzione 4K, una USB-C (per un massimo di tre schermi gestiti in contemporanea), lo slot Ethernet, quattro porte USB Type-A e il jack audio da 3,5 mm. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla scheda completa.

In questo momento hai la possibilità di acquistare il Mini PC di AskHand al prezzo finale di soli 174 euro invece di 349 euro come da listino, grazie allo sconto del 50% che puoi ottenere semplicemente attivando il coupon dedicato. È venduto dallo store ufficiale del marchio sull’e-commerce. Nella confezione sono inclusi l’adattatore per l’alimentazione, un cavo HDMI, il supporto VESA per l’eventuale montaggio dietro al monitor e il manuale.

Attenzione: i pezzi disponibili sono pochi. Il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo e approfittarne subito prima del sold out. Puoi inoltre contare sulla spedizione gratuita con la consegna a domicilio gestita da Amazon e assicurata in pochi giorni.