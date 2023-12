Mini PC con schermo: sconto 160€, arriva prima di Natale

ACEMAGIC S1 non è un Mini PC come tutti gli altri: oggi in forte sconto su Amazon, ha dalla sua uno schermo LCD che visualizza informazioni essenziali sul funzionamento (come lo stato della CPU), la data e l’ora. È sufficiente attivare il coupon dedicato per acquistarlo a prezzo stracciato. Vediamo quali sono i suoi punti di forza.

ACEMAGIC S1: le specifiche del Mini PC in offerta

Partiamo dalle specifiche tecniche, integrate nel case che occupa solo 12,8×12,4×4,1 centimetri e che può essere posizionato in verticale o in orizzontale. Eccole: processore Intel N95 di dodicesima generazione con architettura Alder Lake e chip grafico Intel UHD, 16 GB di RAM DDR4, unità SSD M.2 da 512 GBper l’archiviazione dei dati (espandibile fino a 4 TB), moduli Wi-Fi dual band e Bluetooth 4.2 per la connettività wireless, due porte USB 3.0 e altrettante USB 2.0 Type-C, due uscite video HDMI per il collegamento simultaneo di due monitor con supporto alla risoluzione 4K, due slot Ethernet e jack audio. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

Il peso è di soli 380 grammi. Qui sotto il contenuto della confezione con l’alimentatore, il manuale, un cavo HDMI e il supporto per mantenerlo in verticale. Per saperne di più consultare la scheda del prodotto.

Al prezzo finale di soli 239 euro, grazie allo sconto di 160 euro di cui approfittare semplicemente attivando il coupon dedicato, ACEMAGIC S1 è l’affare di oggi per la categoria Mini PC su Amazon.

La disponibilità è immediata con spedizione gratuita gestita dalla logistica di Amazon e consegna a domicilio assicurata in un massimo di 48 ore. Chi sceglie di effettuare subito l’ordine è ancora in tempo per metterlo sotto l’albero: sarà un regalo hi-tech di certo gradito. Per l’eventuale restituzione senza spese, nel caso, ci sarà poi tempo fino a fine gennaio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.