Mini PC Stick con Windows 10 Pro: a portata di tasca a soli 119€

La bellezza dei Mini PC Stick, ultimo ritrovato tecnologico del settore, è quella di avere dei veri e propri personal computer da portare con sé letteralmente in tasca. Ora, questa soluzione con Windows 10 Pro, 8GB di RAM e memoria interna da 128GB può essere tua a 119 euro se applichi il coupon sconto che trovi in pagina.

Con disponibilità immediata e spedizione Prime lo riceverai a casa praticamente subito: scoprirai quanto possa diventare piccolo un PC senza perdere però le sue caratteristiche che lo rendono il mezzo di lavoro o di studio perfetto.

Mini PC Stick: piccolo, ma da non sottovalutare

Questo Mini PC Stick nasce per soddisfare tutte le esigenze di produttività da ufficio di base, ma è perfetto anche per studiare forte del suo processore Intel con frequenza di clock massima a 1.92GHz e chip grafico Intel HD 400. Al suo fianco ecco 8GB di RAM e 128GB di memoria interna espandibile tramite schede microSD.

Con Windows 10 Pro già preinstallato, il computer è dotato davvero di tutto quello che serve tra connettività WiFi e bluetooth, porte USB 3.0, USB-C, lettore di schede SD o TF e un plug HDMI per collegarlo immediatamente a qualsiasi monitor o televisore. Poi, ti basta accoppiare un mouse e una tastiera bluetooth per iniziare subito a utilizzarlo.

Il prezzo, come detto, è ridicolo: appena 119 euro, ma devi ricordarti di applicare il coupon sconto di 30 euro che trovi in pagina per accedervi. Lo riceverai a casa in men che non si dica: assicurati di non perderlo dalle tasche, però.

